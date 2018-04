Ein britischer Teenager, der unter anderem das E-Mail-Konto des damaligen CIA-Chefs Brennan hackte, ist zu zwei Jahren Haft verurteilt worden.

Der Londoner Strafgerichtshof sah es als erwiesen an, dass der heute 18-Jährige im Alter von 15 und 16 Jahren für - so wörtlich - "politisch motivierten Cyber-Terrorismus" verantwortlich war. Seine Haftstrafe muss er in einer Jugendstrafanstalt absitzen.



Der Jugendliche hatte sich gegenüber Telekommunikationsunternehmen als Brennan ausgegeben und Passwörter geknackt, so dass er an hochsensible Daten und vertrauliche Dokumente gelangte - unter anderem über Militär- und Geheimdienstoperationen im Iran und in Afghanistan. Außerdem drang er in das Netzwerk des US-Justizministeriums ein.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.