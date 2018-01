Die britische Premierministerin May nimmt den Rücktritt ihres Stellvertreters Green zum Anlass, ihr Kabinett umzubilden.

Medienberichten soll dies bereits morgen geschehen. In einem BBC-Interview hatte May Änderungen angekündigt, aber keine Details genannt.



Green war als Kabinettsminister ihr Stellvertreter. Er war vor Weihnachten unter anderem nach Belästigungsvorwürfen zurückgetreten. Gesundheitsminister Hunt gilt als Kandidat für seine Nachfolge. Beobachter erwarten einen weitergehenden Regierungsumbau in Großbritannien.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.