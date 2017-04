Im britischen Unterhaus hat die oppositionelle Labour-Partei Premierministerin May Wortbruch vorgeworfen.

May hatte für den 8. Juni eine vorgezogene Neuwahl angekündigt, um sich mehr Rückendeckung für die Verhandlungen über einen EU-Austritt sichern. Labour-Chef Corbyn kritisierte, bisher habe May eine Neuwahl abgelehnt. Darum könne man der Premierministerin nicht trauen. Er betonte zugleich, eine vorgezogene Wahl biete die Chance für einen Kurswechsel. - Das Unterhaus will noch am Nachmittag abstimmen. Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit gilt als sicher.



EU-Kommissionspräsident Juncker erklärte, er gehe nicht davon aus, dass es durch die Neuwahl zu Verzögerungen bei den Brexit-Gesprächen kommen werde.