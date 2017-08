Prinz Philip, der Ehemann der britischen Königin, wird heute zum letzten Mal einen offiziellen Termin wahrnehmen.

Der 96-Jährige nimmt an einer Parade der Königlichen Marine vor dem Buckingham-Palast in London teil. Die Veranstaltung ist der Abschluss einer Spendenaktion. Prinz Philip absolvierte seit 1952 insgesamt mehr als 22.000 eigene Termine und unternahm rund 640 eigene Reisen in andere Länder. Er ist seit fast 70 Jahren mit Elizabeth II. verheiratet. Der Prinzgemahl mit deutschen Vorfahren hatte im Mai angekündigt, sich aus Altersgründen zurückziehen zu wollen.