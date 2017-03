Der letzte Abgeordnete der EU-feindlichen Ukip im Londoner Unterhaus hat seinen Parteiaustritt erklärt.

Zur Begründung führte der Parlamentarier Carswell an, die Ukip habe ihr Ziel - nämlich den Austritt Großbritanniens aus der EU - erreicht. Künftig werde er als Parteiloser seine Arbeit im Parlament fortsetzen. Carswell war im Oktober 2014 der erste Abgeordnete, der für die Ukip ins Unterhaus einzog. Ein zweiter Abgeordneter, der kurz darauf folgte, verlor den Sitz bei den Neuwahlen 2015.



Premierministerin Theresa May will den sogenannten Brexit offiziell am kommenden Mittwoch erklären.