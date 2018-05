Wegen anhaltender Antisemitismus-Vorwürfe hat der ehemalige Londoner Bürgermeister Ken Livingstone seinen Rückzug aus der Labour-Partei erklärt.

Der 72-Jährige galt einst als einer der mächtigsten Politiker in Großbritannien. Seine Partei hatte Livingstones Mitgliedschaft 2016 ausgesetzt. Grund war ein Interview mit der BBC, in dem er Adolf Hitler als frühen Unterstützer des Zionismus dargestellt hatte. In einer Erklärung räumte Livingstone damals Fehler ein

