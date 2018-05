Ein Jahr nach dem Anschlag in Manchester wird heute der Opfer gedacht.

Am 22. Mai 2017 riss ein islamistischer Selbstmordattentäter auf einem Konzert 22 Menschen mit in den Tod. Viele der Opfer waren Jugendliche, das jüngste war acht Jahre alt. Hunderte Menschen wurden verletzt oder traumatisiert. Prinz William und Premierministerin May werden zu einem Gedenkgottesdienst in der Kathedrale von Manchester erwartet. Landesweit wird mit einer Schweigeminute an die Opfer erinnert.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.