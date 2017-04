In Großbritannien kommt es zu vorgezogenen Neuwahlen.

Als Termin nannte Premierministerin May den 8. Juni 2017. May erklärte am Mittag in London, für die Verhandlungen über einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union brauche die Regierung ein eigenes Mandat. - May hatte das Amt der Preminierministerin im letzten Jahr von ihrem Vorgänger Cameron übernommen und zuvor erklärt, sie werde bis zur nächsten regulären Wahl 2020 im Amt bleiben.



