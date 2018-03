Die britische Premierministerin May hat ein zweites Referendum über die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens erneut kategorisch ausgeschlossen.

Das britische Volk habe entschieden, aus der Europäischen Union auszutreten, sagte May der Zeitung "Die Welt". Die britische Regierung müsse diese Entscheidung respektieren und umsetzen. Das sei unerlässlich für das Vertrauen der Öffenlichkeit in die Politik.



May hatte ihr Land gestern in einer Grundsatzrede auf harte Folgen des Brexit vorbereitet. Auf eine klare Position zu den künftigen Wirtschaftsbeziehungen verzichtete sie aber.

