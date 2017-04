Die britische Premierministerin May hat Kritik an ihrer Ankündigung von Neuwahlen zurückgewiesen.

Sie sagte in einem Interview mit der BBC, wenn die Wahl regulär im Jahr 2020 stattfinden würde, würde sie mit dem Ende der Brexit-Verhandlungen zusammenfallen. Das gelte es zu verhindern.



Kritiker werfen May vor, sie wolle mit der vorgezogenen Wahl am 8. Juni Gegner des Austritts aus der Europäischen Union im Parlament schwächen. Die Premierministerin sagte dagegen, es gehe darum, die britische Position für die Verhandlungen mit der EU zu stärken. - Das Parlament in London entscheidet heute Nachmittag über die Neuwahlen.