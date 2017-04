Die britische Premierministerin May hat Neuwahlen angekündigt.

Als Termin dafür nannte sie den 8. Juni. Mit der vorgezogenen Parlamentswahl will sie sich die volle Rückendeckung für die Verhandlungen über den EU-Austritt des Landes sichern. Bereits morgen sollen die Abgeordneten den Weg dafür freimachen. May benötigt für ihr Vorhaben eine Zweidrittel-Mehrheit im Unterhaus in London. Die nächste reguläre Parlamentswahl hätte erst 2020 angestanden.



In Brüssel erklärte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Tusk, die Europäische Union werde ungeachtet der angekündigten Neuwahlen an ihrem Kurs für die Brexit-Verhandlungen festhalten. Die von den anderen 27-Mitgliedsstaaten bereits abgestimmten Leitlinien sollen demnach Ende des Monats auf einem EU-Gipfel beschlossen werden.