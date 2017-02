Großbritannien May will "Weißbuch" zum Brexit morgen veröffentlichen

Großbritanniens Premierministerin Theresa May (dpa / picture-alliance / Julien Warnand)

Die britische Regierung will morgen ihr sogenanntes Weißbuch über die Einzelheiten des EU-Austritts veröffentlichen.

Dies gab Premierministerin May in London bekannt. Derzeit berät das britische Parlament über den Gesetzentwurf zum Brexit-Antrag. Die Regierung will bis Ende März ihren Austritt erklären.



Der britische Handelsminister Fox sagte vor einem Parlamentsausschuss, Großbritannien wolle die rund 40 Freihandelsabkommen der EU mit Drittstaaten nach dem Brexit übernehmen. Bisher gebe es in den betroffenen Ländern keine Einwände dagegen.