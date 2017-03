Der Europa-Parlamentarier McAllister hält die Zustimmung der britischen Premierministerin May zu einem neuen schottischen Unabhängigkeitsreferendum für wahrscheinlich.

Der deutsch-britische CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, May habe einen erneuten Volksentscheid nicht kategorisch ausgeschlossen. Nur sei es ihrer Auffassung nach vor dem Abschluss der Brexit-Verhandlungen nicht der richtige Zeitpunkt.



Das schottische Parlament stimmt am Abend über ein neues Referendum zur Unabhängigkeit von Großbritannien ab. Grund ist dessen bevorstehender Austritt aus der EU. Premierministerin Sturgeon will das Referendum zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 abhalten lassen. Vor zweieinhalb Jahren hatten sich die Schotten knapp gegen eine Loslösung entschieden.