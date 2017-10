Nach Ansicht des britischen Geheimdienstes ist die islamistische Terrorgefahr in Großbritannien so groß wie nie zuvor. Der Chef des Inlandsgeheimdienstes MI5, Parker, sagte in London, in diesem Jahr habe es einen dramatischen Anstieg der Bedrohungen gegeben.

Parker führte aus, derzeit liefen etwa 500 Ermittlungen gegen 3.000 Menschen. Außerdem seien den Behörden etwa 20.000 weitere Extremisten bekannt. Dazu kämen Rückkehrer aus Syrien und dem Irak. Besondere Sorge bereite ihm die Tatsache, dass sich die Bedrohungen immer schneller entwickelten, meinte der MI5-Chef. Von der Planung bis zur Ausführung vergingen manchmal nur wenige Tage. Dazu komme, dass sich die Terroristen im Internet verbergen könnten. In den vergangenen vier Jahren wurden nach Parkers Worten 20 islamistische Anschläge in Großbritannien verhindert - davon sieben in den vergangenen sieben Monaten.