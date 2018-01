Der britische Rockmusiker Ray Thomas, Mitbegründer der "Moody Blues", ist tot.

Nach Angaben seiner Plattenfirma starb er bereits am Donnerstag in seinem Haus in Surrey im Alter von 76 Jahren. Die "Moody Blues" waren in den 1960er Jahren vor allem mit ihrer Rockballade "Nights in White Satin" berühmt geworden.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.