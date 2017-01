Großbritannien Nachdenken über Wirtschaftsmodell nach Brexit

Wegen des Brexit denkt Großbritannien über sein Wirtschaftsmodell nach (imago stock&people/Christian Ohde)

Großbritannien könnte bei einem fehlenden Zugang zum europäischen Markt sein Wirtschaftsmodell überdenken.

Finanzminister Hammond sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", es sei zu hoffen, dass Großbritannien in Bezug auf das Steuer- und Sozialsystem sowie die Regulierung der Wirtschaft erkennbar europäisch bleiben könne. Aber wenn man keinen Zugang zum europäischen Markt habe, könne man gezwungen sein, das Wirtschaftsmodell zu ändern, um Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Die Regierung in London hat bereits angekündigt, die Steuersätze für Unternehmen auf das niedrigste Niveau aller Industrieländer zu senken.