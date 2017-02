Großbritannien Oberhaus debattiert über Brexit-Gesetzentwurf

Das britische Oberhaus in London (AFP / Kirsty Wigglesworth)

Das britische Oberhaus berät von heute an über den vom Unterhaus bereits verabschiedeten Gesetzentwurf zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.

Im House of Lords verfügt die Konservative Partei von Regierungschefin May nicht über die Mehrheit. Dennoch gilt eine Verabschiedung Anfang März als sicher. May rief die Lords auf, dem Beispiel des Unterhauses zu folgen und dem Gesetzentwurf über die Verhandlungen mit der Europäischen Union ohne größere Verzögerungen zuzustimmen. Die Premierministerin will spätestens Ende März in Brüssel den Austritt ihres Landes aus der EU beantragen. Sollte es vom Oberhaus Änderungsanträge geben, könnte sich das Verfahren verzögern.