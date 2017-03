Das britische Oberhaus hat mit deutlicher Mehrheit einen Vorstoß für ein zweites Brexit-Referendum abgelehnt.

Der Antrag sah vor, die Briten 2019 nach dem Ende der Austrittsverhandlungen erneut darüber abstimmen zu lassen, ob das Land die EU unter den vereinbarten Bedingungen verlassen soll. Zur Abstimmung steht noch ein weiterer Antrag zur Änderung des Brexit-Gesetzes, der ein Veto-Recht der beiden Parlamentskammern vorsieht. Würde er verabschiedet, wäre dies eine weitere Niederlage für Premierministerin May.



Das Brexit-Gesetz ist Voraussetzung für die Austrittserklärung Großbritanniens aus der EU. May will diese bis Ende März nach Brüssel schicken. Die Verhandlungen mit Brüssel können erst danach beginnen.