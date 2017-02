Großbritannien Opposition kritisiert Trump-Einladung

Debatte im britischen Unterhaus. (picture-alliance/dpa/PA_Wire)

Die Opposition im britischen Parlament hat den geplanten Staatsbesuch von US-Präsident Trump scharf kritisiert.

Während der Debatte bezeichneten Abgeordnete der Labour-Partei die Einladung als verfrüht und falsch. Sie warfen Premierministerin May vor, aus Verzweiflung gehandelt zu haben. Angesichts des geplanten Brexits werbe sie mit allen Mitteln um ein Handelsabkommen mit den USA. Trumps Positionen seien aber mit den britischen Werten nicht vereinbar. Vor dem Parlament demonstrierten tausende Menschen gegen die Einladung. Mehr als 1,8 Millionen Briten haben eine Petition unterzeichnet, in der gefordert wird, den Besuch protokollarisch herabzustufen. In dem Papier heißt es unter anderem, Trumps dokumentierte Frauenfeindlichkeit und seine Vulgarität disqualifizierten ihn, von Königin Elisabeth der Zweiten oder von Prinz Charles empfangen zu werden.