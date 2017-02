Großbritannien Parlament debattiert über Trump-Petition

Debatte im britischen Unterhaus. (picture-alliance/dpa/PA_Wire)

Das britische Parlament debattiert am Nachmittag über den geplanten Staatsbesuch von US-Präsident Trump in dem Land.

Mehr als 1,8 Millionen Menschen haben eine Petition unterzeichnet, in der gefordert wird, den Besuch protokollarisch herabzustufen. In dem Papier heißt es, Trumps dokumentierte Frauenfeindlichkeit und seine Vulgarität disqualifizierten ihn, von König Elisabeth der Zweiten oder von Prinz Charles empfangen zu werden. Premierministerin May hatte Trump bei ihrem Besuch in Washington Ende Januar im Namen der Queen eingeladen. Dagegen hatte es Proteste gegeben. Kritiker werfen May vor, die Einladung verfrüht ausgesprochen zu haben.