Großbritannien Parlament rehabilitiert posthum tausende Homosexuelle

Das House of Parliament in London (AFP / Leon Neal)

Die britische Regierung hat posthum tausende Männer begnadigt, die wegen ehemals strafbarer homosexueller Handlungen verurteilt wurden.

Das Parlament in London verabschiedete ein Gesetz, wonach knapp 50.000 Verstorbene rehabilitiert werden. Noch lebende Betroffene des 1967 abgeschafften sogenannten "Sittlichkeitsgesetzes" konnten schon in der Vergangenheit die Löschung ihrer Vorstrafe beantragen.



Interessengruppen begrüßten die Entscheidung als Meilenstein für die Gleichberechtigung. Kritiker führten an, der Begriff Begnadigung sei nicht angemessen für Taten, die niemals strafbar hätten sein sollen.