Das britische Parlament hat das Gesetz zum Austritt aus der EU verabschiedet.

Premierministerin May will nach Angaben ihres Sprechers nun bis Ende des Monats den Austrittsantrag stellen. Danach haben die Europäische Union und Großbritannien zwei Jahre Zeit für Verhandlungen. May strebt einen harten Schnitt an und will auch auf den Zugang zum gemeinsamen Binnenmarkt verzichten.



Die gestern Abend verabschiedete Gesetzes-Vorlage sieht kein Veto-Recht des Parlaments vor. Das Oberhaus hatte versucht, eine derartige Klausel in dem Gesetz zu verankern, war dabei aber am Widerstand des Unterhauses gescheitert.