Das britische Parlament hat das Gesetz zum Austritt aus der EU verabschiedet.

Premierministerin May will nun nach Angaben ihres Sprechers bis Ende des Monats den Austrittsantrag stellen. Danach haben die Europäische Union und Großbritannien zwei Jahre Zeit für Verhandlungen. May wird am Nachmittag vor den Abgeordneten im Unterhaus sprechen. Das Gesetz sieht kein Veto-Recht des Parlaments vor.



Die schottische Regierungschefin Sturgeon hatte gestern erklärt, wegen des Brexit ein neues Unabhängigkeits-Referendum anzustreben. Nach Ansicht des britischen Politologen Glees profitiert davon auch Premierministerin May. Er sagte im Deutschlandfunk, die Unabhängigkeits-Bestrebungen könnten dazu führen, dass Großbritannien doch keinen harten Schnitt mit der EU wähle, um Schottland zu einem Verbleib zu bewegen.