Nach dem Terroranschlag in London ist ein Großteil der Verdächtigen wieder frei.

Von den insgesamt elf Festgenommenen befinden sich laut Scotland Yard jetzt nur noch zwei in Polizei-Gewahrsam. Es handelt sich um zwei Männer aus Birmingham. Ihnen wird vorgeworfen, einen Terrorakt vorbereitet zu haben. Auch gegen zwei Frauen aus Manchester wird weiter ermittelt - sie kamen gegen Kaution frei.



Bei dem Anschlag am Mittwoch waren fünf Menschen getötet und 50 verletzt worden. Ein Mann war auf der Westminster-Brücke mit seinem Auto gezielt in eine Fußgängergruppe gefahren, anschließend stach er vor dem Parlamentsgebäude einen Polizisten nieder. Der Angreifer wurde von Sicherheitskräften erschossen.