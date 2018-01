Die britische Premierministerin May hat Teile ihrer Regierung umgebildet.

Justizminister Lidington wird neuer Kabinettschef, wie Mays Büro in London mitteilte. Lidington ist damit Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Green, der nach einem Skandal um pornografisches Material auf seinem Dienstcomputer zurückgetreten war. May ernannte zudem den stellvertretenden Einwanderungsminister Lewis zum neuen Parteichef der Konservativen. Er wird - wie bereits sein Vorgänger McLoughlin - auch das Amt eines Ministers ohne Geschäftsbereich erhalten. Der britische Nordirland-Minister Brokenshire trat zurück und führte dafür gesundheitliche Gründe an.

