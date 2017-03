Großbritannien hat am Nachmittag offiziell seinen Austritt aus der Europäischen Union erklärt.

Der britische EU-Botschafter Barrow überreichte Ratspräsident Tusk das entsprechende Schreiben in Brüssel. Premierministerin May spricht sich darin für ein kühnes und ambitioniertes Handelsabkommen mit der EU aus. Sie strebe für ihr Land eine tiefe und besondere Partnerschaft mit der Europäischen Union an. Diese solle sowohl wirtschaftliche als auch sicherheitspolitische Zusammenarbeit umfassen.



EU-Ratspräsident Tusk äußerte sich enttäuscht über den Antrag Großbritanniens. Es gebe in diesem Prozess nichts zu gewinnen. Jetzt gehe es darum, die Kosten für die EU-Bürger, für Unternehmen und Mitgliedsstaaten so gering wie möglich zu halten. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, die EU verliere einen starken und wichtigen Mitgliedsstaat. Es sei aber auch ein Tag des Aufbruchs, denn jetzt habe man mehr Klarheit darüber, wie sich die britische Seite die Trennung vorstelle. Nun gelte es, den Zusammenhalt der verbleibenden 27 EU-Mitgliedsstaaten beizubehalten und eigene Interessen und Ziele zu formulieren. Man werde fair und konstruktiv an die Verhandlungen gehen, betonte die Kanzlerin. Es sei zu hoffen, dass die britische Seite dies auch tue.