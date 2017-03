Die britische Premierministerin May hat sich in ihrem EU-Austrittsgesuch für ein kühnes und ambitioniertes Handelsabkommen mit der Europäischen Union ausgesprochen.

Dieses solle einen größeren Umfang und Anspruch haben als jedes Abkommen zuvor, heißt es in dem in Brüssel überreichten Antrag. May erklärte, sie strebe für ihr Land eine tiefe und besondere Partnerschaft mit der EU an. Diese solle sowohl wirtschaftliche als auch sicherheitspolitische Zusammenarbeit umfassen.



EU-Ratspräsident Tusk äußerte sich enttäuscht über den Antrag Großbritanniens. Es gebe in diesem Prozess nichts zu gewinnen. Jetzt gehe es darum, die Kosten für die EU-Bürger, für Unternehmen und Mitgliedsstaaten so gering wie möglich zu halten. Zugleich kündigte Tusk an, er wolle bis Freitag einen Vorschlag für das Verhandlungsmandat fertigstellen. Die verbleibenden 27 EU-Staaten wollen ihre Position bei einem Sondergipfel am 29. April festlegen. Die Bundesregierung erklärte, man werde sich bei allen Fragen gut positionieren können. Man dürfe andererseits auch nicht vergessen, dass das Vereinigte Königreich weiterhin ein Partner bleibe.