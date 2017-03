Die britische Premierministerin May strebt einen reibungslosen und geordneten Austritt aus der Europäischen Union an.

Sie gehe davon aus, dass die Verhandlungen in den vorgesehenen zwei Jahren abgeschlossen werden können, erklärte May im Parlament in London. Die besten Tage lägen vor Großbritannien. Das Land müsse stärker, fairer und vereinter aus dem Scheidungsprozess hervorgehen, betonte die Premierministerin. Zuvor hatte der britische EU-Botschafter Barrow Ratspräsident Tusk in Brüssel den Austrittsantrag seines Landes überreicht.



Bundesaußenminister Gabriel erklärte in Berlin, er rechne mit schwierigen Verhandlungen für beide Seiten. Man müsse alles dafür tun, auch in Zukunft gute und freundschaftliche Beziehungen mit London zu pflegen. Die verbleibenden 27 EU-Staaten wollen ihre Position bei einem Sondergipfel am 29. April festlegen. Man wolle geschlossen handeln und Unsicherheiten für die Bürger minimieren, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.