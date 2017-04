In Großbritannien soll es am 8. Juni vorgezogene Parlamentswahlen geben.

Premierministerin May begründete ihr Vorhaben mit den anstehenden Verhandlungen über den EU-Austritt des Landes. Angesichts der Uneinigkeit im Parlament sei es für die Regierung schwierig, aus dem Brexit einen Erfolg zu machen.

Das Unterhaus soll bereits morgen über Neuwahlen abstimmen. May benötigt dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Die reguläre Parlamentswahl hätte 2020 angestanden.



Der Chef der oppositionellen Labour Partei, Corbyn, erklärte, mit der Neuwahl habe das britische Volk die Möglichkeit, eine Regierung zu wählen, die die Interessen der Mehrheit an die erste Stelle stelle. Der Chef der Liberaldemokraten, Farron, sprach von einer Chance, die Richtung des Landes zu ändern.