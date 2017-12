Die britische Königin Elizabeth II. hat in ihrer Weihnachtsansprache an die Terroranschläge in London und Manchester erinnert.

Der Buckingham Palace veröffentlichte Auszüge aus der Rede, die heute Nachmittag im britischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Es ist das 60. Mal, dass die Königin sich zum Weihnachtsfest an die Bevölkerung wendet.



Die 91-jährige Monarchin würdigte dieses Mal ausdrücklich den Zusammenhalt in London und Manchester nach den Anschlagen, bei denen insgesamt 41 Menschen getötet wurden. London war dieses Jahr mehrfach zum Ziel von Terrorangriffen geworden, in Manchester sprengte sich im Mai ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in die Luft und riss mehr als 20 Menschen mit in den Tod.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.