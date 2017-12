Großbritanniens Königin Elizabeth II. hat in ihrer Weihnachtsansprache die Bevölkerung von London und Manchester für ihr Verhalten nach Terroranschlägen gelobt.

Beide Städte hätten die entsetzlichen Attentate mit starken Identitäten überstanden, sagte die 91-jährige Monarchin. London war dieses Jahr mehrfach zum Ziel von Terrorangriffen geworden. In Manchester sprengte sich im Mai ein Selbstmordattentäter nach einem Popkonzert in die Luft. Er riss mehr als 20 Menschen mit in den Tod. Die britische Königin erwähnte in ihrer Weihnachtsansprache auch den Brand in dem Hochhausblock "Grenfell Tower", bei dem mehr als 70 Menschen ums Leben kamen. Sie dankte zudem ihrem 96-jährigen Ehemann Prinz Philip, der sich in diesem Jahr von seinen öffentlichen Verpflichtungen weitgehend zurückgezogen hatte.

