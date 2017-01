Großbritannien Regierung will binnen Tagen Brexit-Gesetzentwurf vorlegen

Die britische Regierung will bis Ende März offiziell ihren Austritt aus der EU erklären. (AFP / Daniel Leal-Olivas)

Die britische Regierung hält auch nach dem Urteil des Obersten Gerichts an ihrem Zeitplan für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union fest.

Man werde innerhalb der kommenden Tage einen Gesetzesvorschlag vorlegen, um das Parlament über eine Austrittserklärung abstimmen zu lassen, erklärte Brexit-Minister Davis im Londoner Parlament. Das Gesetz diene ausschließlich dazu, der Regierung die Vollmacht für die Austrittserklärung zu übertragen. Davis warnte die Abgeordneten davor, die Abstimmung zu nutzen, um den Beginn der Verhandlungen hinauszuzögern. - Die britische Premierministerin May will der EU die Austrittsabsicht bis Ende März offiziell mitteilen.



Am Mittag hatte das Oberste Gericht in Großbritannien ein Mitspracherecht des Parlaments beim Brexit bestätigt. Zudem hieß es, es sei nicht notwendig, Schottland, Wales und Nordirland über den Brexit zu konsultieren.