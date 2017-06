Nach der Brandkatastrophe in einem Londoner Hochhaus sind bereits an 27 weiteren Gebäuden in Großbritannien leicht entflammbare Außenfassaden entdeckt worden.

Das teilte die britische Regierung mit. Premierministerin May hatte die Überprüfung zahlreicher Hochhäuser angekündigt. In der vergangenen Nacht wurden im Norden Londons 650 Wohnungen in fünf Gebäuden aus Sicherheitsgründen geräumt. Rund 4.000 Bewohner mussten in Notunterkünften oder bei Verwandten übernachten. Wie die Behörden mitteilten, weigerten sich etwa 80 Personen, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Außenverkleidung der betroffenen Häuser soll nun möglichst schnell ausgetauscht werden.



Bei dem Feuer im Grenfell Tower waren mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen. Der Brand wurde nach den Erkenntnissen der Ermittler von einem defekten Kühlschrank ausgelöst und breitete sich entlang der Außenfassade auf das ganze Hochhaus aus.