Das schottische Regionalparlament hat dem Brexit-Gesetz der britischen Regierung seine Zustimmung verweigert und damit verfassungsrechtliche Unsicherheiten ausgelöst.

Bei der Abstimmung in der Volksvertretung in Edinburgh votierten die Abgeordneten mit 93 zu 30 Stimmen gegen das Vorhaben. Mit dem sogenannten Ausstiegsgesetz soll die rechtliche Position Großbritanniens beim Austritt aus der EU geklärt werden. Das schottische Regionalparlament hat zwar kein Vetorecht. Die Entscheidung führt aber zu einer bislang nicht gekannten verfassungsrechtlichen Konfrontation zwischen Edinburgh und London.



Schottland verlangt, dassmöglichst viele Bereiche, die derzeit von Brüssel geregelt werden, in die Gesetzgebungskompetenz der Regionalregierung wandern, vor allem Landwirtschaft und Fischerei.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.