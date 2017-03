Bei Polizeiaktionen im Zusammenhang mit dem Anschlag von London sind sieben Personen festgenommen worden.

Das teilte die Polizei mit. In Birmingham und in anderen Orten habe es Durchsuchungen gegeben. Der Angreifer tötete neuen Angaben zufolge drei Menschen in der Nähe des Parlamentsgebäudes in der britischen Hauptstadt, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde. Er überrollte mit einem Auto Fußgänger auf der Westminster-Brücke, durchbrach dann mit seinem Wagen eine Absperrung am Parlament und erstach dort einen Polizisten.



Die Identität des Täters ist nach Angaben von Ermittlern festgestellt worden, nähere Angaben zu seiner Person wurden aber nicht gemacht. Der für Anti-Terrormaßnahmen zuständige Scotland-Yard-Vizechef Rowley sagte, man gehe davon aus, dass der Mann aus islamistischer Motivation gehandelt habe.