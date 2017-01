Großbritannien Tim Barrow wird neuer EU-Botschafter

Buchstabenwürfel formen die Begriffe Britain, Brexit, Out und No (imago stock&people/Christian Ohde)

Neuer britischer EU-Botschafter wird der Diplomat Tim Barrow.

Ein Regierungssprecher in London teilte mit, Barrow werde sein Amt in der kommenden Woche antreten. Er wird Nachfolger des gestern zurückgetretenen Ivan Rogers. Dieser galt als europafreundlich und kritisierte das Vorgehen der britischen Regierung nach dem Brexit-Votum. Die Briten hatten im Juni in einem Referendum den Austritt aus der Europäischen Union beschlossen.