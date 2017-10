Bei den britischen Konservativen mehren sich die Forderungen nach einer Ablösung von Premierministerin May.

Der ehemalige Parteichef Shapps appellierte an May, eine Neuwahl der Führung anzusetzen. Bis zu 30 Abgeordnete unterstützten dies, sagte Shapps dem Rundfunksender BBC. May wies die Forderung zurück und betonte, das Land brauche in diesen Zeiten eine ruhige Führung. Um eine Neuwahl der Parteispitze zu beantragen, müssten sich mindestens 48 konservative Abgeordnete an den entsprechenden Ausschuss wenden. Auf dem Parteitag der Tories vor wenigen Tagen hatte May für das schlechte Ergebnis ihrer Partei bei der vorgezogenen Parlamentswahl im Juni um Entschuldigung gebeten.