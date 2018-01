Porno-Websites werden im Netz des britischen Parlaments eigentlich blockiert. Trotzdem versuchen Abgeordnete, Mitarbeiter und andere, solche Seiten aufzurufen - und zwar pro Tag im Durchschnitt 160 Mal.

Die britische Nachrichtenagentur "Press Association" hat beim Parlament nachgefragt. Die neuesten Zahlen stammen aus dem Zeitraum Juni bis Oktober. In diesen fünf Monaten gab es mehr als 24.000 Zugriffsversuche.



Dass die britischen Medien zurzeit besonders genau hingucken, wenn es um Pornographie im Parlament geht, hat Gründe: Im Dezember war der Kabinettschef von Ministerpräsidentin Theresa May zurückgetreten - wegen Belästigungsvorwürfen und Berichten über Pornos auf seinem Dienstrechner.



Die Zahlen der vergangenen Jahre zeigen aber auch: Im Parlamentsnetz gibt es inzwischen deutlich weniger Interesse an Porno-Websites: Von 2015 auf 2016 hat sich die Zahl der Zugriffsversuche nahezu halbiert.

