Mit seiner Rede vor der amerikanischen Waffenlobby NRA hat US-Präsident Trump für Aufregung in London gesorgt.

Um das umstrittene Recht der Amerikaner auf Waffenbesitz zu verteidigen, verwies er auf ein "einst sehr angesehenes" Krankenhaus in London, das nun wegen schrecklicher Messerattacken einem Schlachtfeld gleiche. Er habe darüber einen Medienbericht gelesen.



Trump führte aus, Großbritannien habe unglaublich harte Gesetze. Deshalb gebe es zwar keine Schusswaffen, aber dafür Messer. Die Folge davon sei, dass die Böden dieser Klinik mit Blut überströmt seien. Zur Verdeutlichung stach er mit einem imaginären Messer in die Luft und rief: Messer, Messer, Messer. Trump stellte seinen Messer-Hinweis in eine Reihe mit dem in konservativen amerikanischen Kreisen verbreiteten Argument, nur weil Terroristen Kleinbusse, Lkw und Autos benutzten, verlange auch niemand, diese zu verbieten.



In britischen Medien werden die Äußerungen breit diskutiert. Auf welches Krankenhaus und auf welchen Bericht sich Trump genau bezog hat, ist unklar. Eine Anfrage der britischen Zeitung "The Independent" im Weißen Haus blieb nach eigenen Angaben zunächst unbeantwortet.



Trump hatte gestern auf dem Jahrestreffen der NRA in Dallas eine Verschärfung der Waffengesetze abgelehnt.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.