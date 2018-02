Nach einem Skandal um rassistische Äußerungen seiner ehemaligen Freundin muss der Chef der britischen Ukip-Partei, Bolton, sein Amt aufgeben.

Das entschieden die Mitglieder der rechtspopulistischen Partei per Misstrauensvotum auf einem Delegiertentreffen in Birmingham. Auch am Führungsstil des 54-jährigen Politikers war Kritik laut geworden. Ein neuer Vorsitzender soll binnen 90 Tagen gewählt werden.



Die europafeindliche Partei hatte sich 2016 im Rahmen des Brexit-Referendums für einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union stark gemacht.

