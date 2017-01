Beim Quartett-Spiel dürfen die Spieler vorab vereinbaren, das so genannte Luftquartett zu erlauben. Demnach ist es gestattet, nach Kartenserien zu fragen, von denen man selbst keine einzige besitzt.

Die britische Regierung, so scheint es, spielt in der Causa Brexit seit über sechs Monaten Luftquartett. Es wird nämlich immer klarer, dass sie möglicherweise über keine Karten verfügt, ganz gewiss aber über keine Strategie. Sir Ivan Rogers, der letzte Woche überraschend seinen sofortigen Rücktritt als britischer Botschafter bei der Europäischen Union einreichte, bestätigte diesen Befund, der sich bisher weitgehend auf Verdachtsmomente gestützt hatte. Sir Ivan sprach von "wirrem Denken" und von "wenig fundierten Argumenten" auf Seiten seiner Dienstherren in London, mit denen er sich herumschlagen musste. - Das Rätselraten über die Fernziele der britischen Europapolitik entspringt demzufolge nicht dem raffinierten Kalkül einer Premierministerin, die sich nicht in die Karten schauen lässt, sondern der Ratlosigkeit.

Schlechter Zeitpunkt, um einen routinierten Unterhändler zu verlieren

In einem Rundbrief an seine bisherigen Mitarbeiter stellte der erfahrene Diplomat pointiert fest, dass sich Freihandel nicht einfach automatisch einstelle, sobald Regulierungen entfielen, sondern dass es im Gegenteil komplexer Verträge bedürfe, um die Entfaltung desselben zu erlauben. Er ermahnte die Zurückbleibenden, auch künftig furchtlos zu analysieren und Minister zu beraten, auch wenn dies auf Missfallen stoße. Rogers stützte damit die Klage des Vorsitzenden der Gewerkschaft höherer Beamter, wonach die Regierung von Premierministerin Theresa May beratungsresistent sei – Dissens, Kritik und eine Prise Realismus sind am Hofe May offenbar unerwünscht.

Es ist bedenklich, dass der bisherige britische Chefdiplomat in Brüssel noch immer nicht weiß, welche Strategie seine Regierung in Brüssel verfolgt. Frau May will noch vor Ende Januar eine Grundsatzrede dazu halten. Vorher wird der britische Supreme Court vermutlich bestätigen, dass das Parlament der formellen Austrittserklärung zustimmen muss. Diese wiederum will die Premierministerin noch vor Ende März einreichen, das heißt, bis dann muss ein ausgewachsenes Gesetz alle parlamentarischen Hürden überwunden haben. Es eilt also, der Zeitpunkt ist wenig geeignet, einen routinierten Unterhändler zu verlieren. Das ist nicht nur Pech sondern Fahrlässigkeit, in Anlehnung an ein Bonmot von Oscar Wilde.

Die nur notdürftig verschleierten Klagen des britischen Botschafters zeugen von einem kritischen Realismus, den die britische Regierung bitter nötig hätte. Minister schwafeln unbekümmert über widersprüchliche Austritts-Optionen, über ein Ende der Freizügigkeit und vollen Zugang zum Binnenmarkt, über rosige Wirtschaftsaussichten nach einem Austritt aus dem Binnenmarkt und der Zollunion. Man braucht kein Vollblut-Europäer zu sein, um zu erkennen, dass da etwas nicht stimmt.

Verantwortungsloses Handeln

Die Kühnheit des Diplomaten, der sich erlaubte, auf die Nacktheit des Kaisers hinzuweisen, führte sofort zu persönlichen Attacken, zu Zweifeln an der Integrität und gar Loyalität des Botschafters. Jene, die ohne Rücksicht auf die Kosten die sofortige Isolation des Inselreiches fordern, handeln damit verantwortungslos – nicht zum ersten Mal. Ausgerechnet jene politischen Kräfte, die sich selbst als patriotisch und konservativ – also wertebewahrend – sehen, sägen unbekümmert an den Grundpfeilern des britischen Staatsaufbaus. Im November kamen die Richter des High Court ins Fadenkreuz der Brexit-Befürworter, weil sie die Frechheit hatten, dem Parlament eine Rolle bei den Verhandlungen einzuräumen. Die Spitzenbeamten des Landes stehen im Ruf, unabhängig zu sein von den parteipolitischen Neigungen ihrer politischen Dienstherren. Die Permanenz des Beamtenstabs gehört zum britischen Selbstverständnis, und jetzt wird seine Unbefangenheit durch den Dreck gezogen. Es wäre fatal, wenn die unbestechlichen Ecksteine des britischen Staates – also die Richter und die Spitzenbeamten – in den Strudel von irrationalen und selbstzerstörerischen Kräften gesogen würden.

Die Erfolgschancen beim Luftquartett hängen übrigens direkt davon ab, wie genau man seine Mitspieler beobachtet. Erst die Rückschlüsse, die ein Spieler vom Verhalten seiner Mitspieler auf deren Kartenbestände zieht, erlauben einen handstreichartigen Beutezug. Das bisherige Verhalten der Regierung May legt allerdings nahe, dass sie die Anliegen und Bedürfnisse ihrer Mitspieler noch überhaupt nicht in Betracht gezogen hat.