Großbritannien Unterhaus billigt Gesetzesvorlage über Brexit

Das britische Parlament tagt im Westminster-Palast. (AFP/ Max Nash)

Das britische Unterhaus hat der Regierung von Premierministerin May die Vollmacht erteilt, den Austritt des Landes aus der Europäischen Union einzuleiten.

Im Parlament in London stimmten 494 Abgeordnete für den Gesetzentwurf, 122 dagegen. Die Zustimmung durch das Oberhaus Anfang März gilt ebenfalls als sicher. Das Oberste Gericht Großbritanniens hatte geurteilt, dass dem Parlament ein Mitspracherecht eingeräumt werden muss.



May will spätestens Ende März in Brüssel den Austritt beantragen. Anschließend können die Verhandlungen über Einzelheiten beginnen.