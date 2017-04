EU-Kommissionspräsident Juncker glaubt nicht, dass es durch die vorgezogene Neuwahl zu Verzögerungen bei den Brexit-Gesprächen kommen werde.

Die Aufnahme der Verhandlungen sei ohnehin erst für Juni geplant gewesen, teilte sein Sprecher mit. Das britische Unterhaus debattiert heute über die Pläne einer vorgezogenen Neuwahl am 8. Juni. Anschließend ist die Abstimmung angesetzt.



In einer Fragestunde warf die Opposition Premierministerin May vor, mit der Ankündigung ihr Wort gebrochen zu haben, weil sie einen solchen Schritt zuvor ausgeschlossen hatte. Der Labour-Vorsitzende Corbyn erklärte, dass seine Partei Neuwahlen dennoch begrüße.



May betonte, die Neuwahl sei im nationalen Interesse, weil sie die britische Position bei den Austrittsverhandlungen aus der EU stärken werde.