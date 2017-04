Das britische Unterhaus hat den Antrag von Premierministerin May für vorgezogene Neuwahlen am 8. Juni gebilligt.

522 Abgeordnete stimmten dafür, 13 dagegen. Zahlreiche Parlamentarier enthielten sich. May begründete ihren Vorstoß damit, dass sie mit größerer Rückendeckung in die Verhandlungen über einen EU-Austritt gehen wolle. In der Debatte, die dem Votum im Unterhaus vorausging, begrüßten die oppositionelle Labour Party und die Liberaldemokraten die Neuwahl als Gelegenheit für einen Kurswechsel. Die Scottish National Party sprach dagegen von einem zynischen Trick.



May kann laut Umfragen auf einen klaren Sieg ihrer konservativen Partei hoffen.