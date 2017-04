Das britische Unterhaus in London hat mit breiter Mehrheit vorgezogene Neuwahlen beschlossen.

522 der Abgeordenten stimmten dem Vorschlag von Premierministerin May zu, 13 votierten dagegen. May hatte als Termin gestern den 8. Juni genannt.



In der Debatte sagte der Labour-Vorsitzende Corbyn, Neuwahlen seien eine Chance für einen Kurswechsel. Zugleich warf er May Wortbruch vor, weil sie eine vorgezogene Abstimmung bisher immer ausgeschlossen hatte.



Der Chef der Liberalen Demokraten, Farron, kritisierte, May erwarte eine Krönung und wolle keinen demokratischen Wettbewerb. Denn im Moment könnten die Konservativen auf gute Umfrage-Werte bauen. May betonte, sie wolle mit dem Schritt die britische Position bei den Austrittsverhandlungen aus der EU stärken.



Nach Ansicht der EU-Kommission wird die Neuwahl keine Auswirkung auf den Ablauf der Brexit-Verhandlungen haben. Auch die Bundesregierung erklärte, man gehe davon aus, dass es keine Verzögerungen bei den Verhandlungen geben werde.