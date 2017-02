Großbritannien Unterhaus stimmt über Brexit-Gesetz ab

Großbritanniens Premierministerin Theresa May (dpa / picture-alliance / Julien Warnand)

Das Gesetz zum Austritt aus der Europäischen Union geht heute in die entscheidende Abstimmung im britischen Unterhaus.

Premierministerin May will sich damit die Vollmacht für den Scheidungsantrag von der EU geben lassen. Erwartet wird, dass die Abgeordneten den Gesetzentwurf der Regierung billigen werden. Anfang März muss dann noch das Oberhaus entscheiden. Auf dem EU-Gipfel am 9. und 10. März in Brüssel könnte dann der Austritt nach Artikel 50 des EU-Vertrags beantragt werden.