Das britische Unterhaus stimmt heute über eine vorgezogene Neuwahl ab, die am 8. Juni stattfinden soll.

Der Plan stammt von Premierministerin May. Sie will sich mehr Rückhalt für die anstehenden Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU verschaffen. Das Parlament muss ihren Plänen mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen, die aber als sicher gilt. Die Oppositionsparteien Labour und Liberaldemokraten befürworten eine Neuwahl.



Bundesaußenminister Gabriel warnte vor Verzögerungen beim Brexit. Nach seiner Überzeugung bedeutet die angekündigte Neuwahl auch, dass die Entscheidung für einen EU-Austritt in Großbritannien mehr interne Schwierigkeiten als Verbesserungen nach sich gezogen hat.