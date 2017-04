Das britische Unterhaus stimmt am Nachmittag über die Pläne von Premierministerin May für vorgezogene Neuwahlen ab.

Stattfinden sollen sie am 8. Juni. May will sich damit mehr

Rückhalt für die anstehenden Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU verschaffen. Das Parlament muss

ihrem Vorhaben mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen, die aber als sicher gilt. Auch die Oppositionsparteien Labour und Liberaldemokraten befürworten eine Neuwahl.