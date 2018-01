Das Unterhaus des britischen Parlaments hat ein für den Austritt aus der Europäischen Union grundlegendes Gesetz verabschiedet.

Der mit 324 zu 295 Stimmen angenommene Entwurf beendet den Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht. Er muss nun noch vom Oberhaus erörtert werden, in dem viele Brexit-Gegner sitzen. In der Debatte im Unterhaus sagte Brexit-Minister Davis, das Gesetz sei essentiell für die Vorbereitung des Landes auf den Austritt. - Großbritannien will die EU im März 2019 verlassen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.