Das Unterhaus des britischen Parlaments hat ein für den Austritt aus der Europäischen Union grundlegendes Gesetz verabschiedet.

Der mit 324 zu 295 Stimmen angenommene Entwurf beendet den Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht. Er muss nun noch vom Oberhaus erörtert werden, in dem viele Brexit-Gegner sitzen. In der Debatte im Unterhaus sagte der zuständige Minister Davis, das Gesetz sei essentiell für die Vorbereitung des Landes auf den Austritt. Es stelle sicher, dass der Brexit vom ersten Tag an glatt und ordentlich verlaufe. - Großbritannien will die EU im März 2019 verlassen.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.